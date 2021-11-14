民進黨今全代會通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」；非執政縣市若協調不成，就透過選對會以協調式民調等方式選出單一人選；民進黨祕書長林錫耀表示，大家都知道一句話，「團結都不一定選得贏，再計較就更難打」。

此外，林錫耀表示，除了直轄市抽出來另訂徵召辦法，其他都延續「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」；而被稱為「柯文哲條款」的文字內容也保留，明定「如有特殊考量之直轄市、縣市長之提名，得經中執會決議後，另訂方案執行之」。

因此，按照今天通過的2022年縣市長選戰依照條例內容，六都皆由黨主席蔡英文徵召，執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣3個縣市須辦理初選。

至於處理非直轄市中非執政縣市提名人選的徵詢、協調作業，條例明定，將成立「2022年選舉對策委員會」負責，選對會成員由黨主席提名經中常會同意後任命。

條例明定，選對會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選。協調對象對解決之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選，若對解決競爭之機制無共識，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出單一適當人選建議。

林錫耀說明，非執政縣市通常艱困，不見得有人積極，協調後有單一適當人選就徵召；若參選人好幾個，協調不成，就讓參選者協調方式有共識就用此方式，若沒有，過去選對會用協調式民調，希望取得共識。

他強調，大家都熟悉一句話，「團結都不一定選得贏，再計較恐怕場戰就很難打」。