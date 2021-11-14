南韓知名創作歌手BIBI擁有甜美外表與嗓音，加上獨特的音樂風格，使她在出道前就在網路上累積大量人氣，後來又在選秀節目《THE FAN》中獲得第二名的好成績正式出道，受到大批粉絲的喜愛。近日前往美國加州表演的她，竟在表演途中突然走下台與熱情的粉絲接吻，令全場瞬間嗨爆。

不久前，由大眾媒體行銷公司「88rising」於美國加州所舉辦的拼盤演唱會上，邀請了2NE1隊長CL、饒舌教父TIGER JK、美韓混血歌手尹未來等多位韓籍歌手到場表演；其中，年僅23歲的BIBI一出場就受到大批粉絲的歡迎。

但當BIBI演唱到單曲《The Weekend》時，她突然聽到台下的粉絲大喊她的名字，便一時興起開始從舞台上走下來直衝搖滾區，並捧著女粉絲的臉嘴對嘴親下去，讓現場氣氛嗨到最高點，該名女粉絲也開心到放聲尖叫，而這精典的畫面也被現場觀眾及攝影機拍了下來，在網路上流傳。

不少粉絲看到後紛紛留言「天哪！妳太幸運了」、「我也想跟女神接吻」、「她上輩子肯定救了全世界」、「媽呀！如果我是她肯定開心到暈倒」、「太帥了啦」，事後這位女粉絲也在個人TikTok上分享多個角度的被吻影像，更留言「到現在我還不敢相信，美夢竟然成真，我愛妳BIBI」。

不過，也有其他網友看到後留言「現在沒疫情了嗎」、「這樣親不會染疫嗎」、「太瘋狂了，即使打了疫苗也是會中新冠的」、「希望她們兩個都沒有染疫」，引起兩派人馬論戰。

shaking crying sobbing screaming throwing up punching the air IMAGINE SAYING YOU KISSED THE BIBI



#BIBIatHITC pic.twitter.com/0zhbfrWD44 — Ailyn loves Yoongi⁷ (@WhereisYOONGI) November 8, 2021