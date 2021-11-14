近來大陸冷氣團南下氣溫驟降，玉山13日降下初雪、合歡山松雪樓附近10日也降冰霰，合歡山雪季即將來臨，賞雪遊客蠢蠢欲動。南投縣仁愛警分局14日表示，除員警術科常訓排進雪地道路救援課程，也呼籲遊客上山賞雪儘量駕駛四輪驅動車輛並備妥雪鏈，以確保行車安全。

仁愛警分局指出，最近海拔3000公尺高山入夜至清晨氣溫驟降到攝氏3、4度，草木都結一層薄霜，合歡山雪季將至。一般合歡山雪季約自1月初至隔年的2月底截，大批賞雪遊客湧入，重要聯外道路台14甲線合歡山公路的交通狀況頻繁，常見遊客車輛因為行駛雪地沒有加掛雪鏈而打滑受困求救。

仁愛警分局分局長莊順智表示，距離合歡山最近的是翠峰派出所，但因合歡山雪季龐大的車流人潮，分局內各單位都須上山支援雪季勤務，最近利用術科常訓時間，密集加強員警雪季勤務演練，正確、迅速的為警車裝卸雪鏈，成為分局員警的基本必修課程。

仁愛警分局利用員警術科常訓分4個梯次，由雪地經驗豐富的翠峰派出所副所長張勝華、榮興派出所副所長林存禮指導員警裝卸雪鏈，雪地行車的注意事項，包括避免重踩油門、急踩煞車、低速擋行駛，以確保執勤安全。

警方呼籲，遊客上合歡山賞雪應儘量駕駛四輪驅動車輛並備妥雪鏈，且熟悉裝卸方式，多一分準備、就能減少一分危險。