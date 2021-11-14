第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）當地時間13日在英國格拉斯哥閉幕。COP26中國代表團團長趙英民在大會閉幕後表示，此次會議最主要的成果是達成包括第6條在內的「巴黎協定」實施細則的相關議題，為落實「巴黎協定」奠定非常好的基礎，開啟全球應對氣候變化的新征程。

中新社報導，趙英民在接受中國媒體採訪時表示，此次會議在加強氣候適應，落實和擴大對開發中國家的氣候資金方面，雖然有一些進展，但還沒有完全達到開發中國家的需求，後續還需要繼續努力。他表示，各國必須聚焦務實行動，聚焦落實，不能將好不容易達成的成果變成一紙空文，呼籲已開發國家確實地、盡早兌現對開發中國家有關資金的承諾，共同推動全球氣候治理進程。

趙英民又指，中美、中歐雙邊的相關聯合文件，為大會起到關鍵的推動作用。在談判進入膠著狀態時，中美聯合發表格拉斯哥宣言，明確雙方將進一步加強合作，進一步按照「共同但有區別的責任」原則下，雙方開展各自的國內行動、加強雙邊合作，共同推動氣候變化多邊進程。中美格拉斯哥聯合宣言為大會進程注入強大的正能量，為大會的成功作出貢獻。