史上投資規模的最大公辦都更案「高雄特貿三」，今（14）日完成招商，三塊基地全部成功招商，其中興富發建設拿下北基地；國揚實業+台壽保，共同奪標南基地北側；南基地南側，則由國城建設+高興昌鋼鐵合組的智匯方舟合作聯盟得標，開出大紅盤！

投資規模超越投資金額約600億元「台北雙子星」的「高雄多功能經貿園區特貿三都市更新案都市更新事業實施案」，為全台最大公辦都更案，今天完成招商，由高雄市政府都市發展局主辦、委託仲量聯行負責招商。

該案於110年9月27日截止收件，南北基地共三個標案，計有9組申請人參與，歷經110年11月12日及13日長達兩天的評選作業後，三案均順利選出最優申請人 ，預計引入民間投資近800億元，超越台北車站雙子星的600億，為全台最大的政府成功招商土地開發投資案。

評選結果，由興富發建設股份有限公司獲得北基地最優申請人；至於南基地北側，最優申請人為國揚實業股份有限公司與台灣人壽保險股份有限公司合組之團隊得標；另外，南基地南側，最優申請人則為國城建設股份有限公司與高興昌鋼鐵股份有限公司組成之智匯方舟合作聯盟。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，後續將進行議約作業，並預定於年底前完成簽約。

趙正義總經理表示此次吸引共五家全國性及高雄在地大型開發商與壽險業者熱絡參與投標，並均表示看好高雄市府團隊的行政效率與產業擘畫願景，決心加碼投資高雄，並回饋了諸多產業發展基金及公益設施，令人感動。

其中，地主高雄市政府及台電公司，將優先分回約10萬坪樓地板面積，作為政府推動 5GAIoT之發展基地。

另依據三家最優申請人開發及經營構想，將與市府共同推展5GAIOT產業，及興建最符合國際潮流的智慧建築，包括設置智慧建築5G-AIoT產業設計館、5G-AIOT創意交流中心及智慧學院等，以及在減碳50％目標下開發符合 ESG、智慧建築及綠建築之新一代建築規劃。透過仲量聯行之協助，為兩位地主將工業區土地活化，並創造近500億元之資產價值。

本案位於亞灣區推5G AIoT創新園區最核心的區域基地，緊鄰市立總圖、高雄展覽館、中鋼總部及高雄軟體科學園區，開發前景看好。