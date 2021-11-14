國內疫苗第二劑接種人口未達五成，過去醫界大多呼籲「有疫苗就打」、「打得到就是好疫苗」，不過衛福部草屯療養院醫師沈政男則說「這樣的傻話，沒有多久，就會像高端疫苗一樣，讓你開始懷疑自己」，他透露最可怕的疫情還沒到來，因為兩個字「解封」，並認為台灣的防疫神器其實不是疫苗。

對於有民眾質疑，如果在大陸打了兩劑科興，要不要追加第三劑的mRNA疫苗？沈政男(13)日在臉書表示「當然要」，他認為從沒打過mRNA疫苗的人，就是要想辦法去打一劑，才能把保護力弄到最好；打過高端的人，若有機會，也應補打mRNA疫苗，至於幾個月前打兩劑AZ的人也不用擔心，當疫苗過剩以後，就會讓他們追加了。

沈政男指出，美國明尼蘇達目前染疫死亡的人口中，有四成一是打過兩劑疫苗，並反問「人家是打什麼疫苗？你呢？」他認為「有疫苗就打」、「打得到就是好疫苗」這樣的傻話，沒有多久，就會像高端疫苗一樣，讓你開始懷疑自己，因為突破性感染太恐怖，甚至會讓你有一種「世界又回到了去年上半年」那樣的既視感。

對於英國衛報報導，歐洲現在已經爆發了新一波疫情，但美國卻以為自己不會有事，而且已經不戴口罩了，沈政男則指出，口罩就是日本目前疫情趨緩與歐美爆發新疫情的差別所在，並預告最可怕的疫情還沒到來，因為兩個字「解封」，他認為現在家家覺得好像已經天下太平，並要求解封，是一件「愚不可及」的事。

根據歐美估計，疫苗必須打到九成五，才能產生群體免疫，也就是連小小孩也必須打疫苗，沈政男則反問「台灣可能嗎？」他並提出「非藥物防護才更重要」，因為台灣過去一年多就是靠這個，而不是疫苗，他強調台灣能清零，跟疫苗一點關係都沒有，沈政男也認為，台灣不可能完全解封，像歐美一樣，奉勸「不要在那邊天真期待了」。