新竹市長林智堅（右六）與市府共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，14日特別在實踐大學大直校區舉辦「新竹市都市環境景觀發展論壇」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅與市府共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，14日特別在實踐大學大直校區舉辦「新竹市都市環境景觀發展論壇」，林智堅分享「新竹經驗」的3個關鍵堅持，以人為本、相信專業、公大於私，並希望透過大新竹升格解決縣市治理難題。

林智堅今天與前市政顧問林盛豐、實踐大學建築設計系教授王俊雄、蕭有志等台灣頂尖建築界大師齊聚，共談「新竹經驗的建構歷程」。他指出，「新竹經驗」的3個關鍵堅持，第1是「以人為本」，以市民需求為優先，市民的小事就是市府大事，看似很小的建設，但串聯起來會成為很大的計畫。

他舉例，像是步行城市、微笑水岸、進擊的公園等，都是從小公園、綠帶、步道開始，但結合起來可以產生很大的成效。

第2要「相信專業」，他上任以來邀集全台頂尖設計師及規畫團隊，參與新竹改造計畫，選定好目標後同時展開，才能慢慢累積並看到成果。

最後是「公大於私」，以公眾利益為優先，在城市治理上會很快看到成果。

林智堅表示，自己非常喜歡日本社造大師西村幸夫名言「我們感覺、思考、行動、創造、交流，一起感動」。他從小喜歡去感受周遭環境並想像人的行為，到後來參與公共事務14年時間，對人的觀察與想像更為強烈，尤其擔任市長，更需要去感覺空間與人的關係、思考民眾的需要。

每次重大會議中，對於自己家鄉的熱情轉化成想像，藉由大家的智慧與經驗實踐，雖然過程需要很多磨合，但最後看見成果感動滿滿，他深覺「自己是幸福的人」。

林盛豐則表示，新竹經驗是陳定南時期宜蘭經驗的承繼，但30年後的新竹走得更前面，參與的建築師更大量，市政團隊的運作也更成熟，林智堅在實務與政治性的拿捏也很關鍵。

他透露，當時規畫城市他強調要做騎樓順平，市長也決定到近年時機成熟才執行、較有可行性，最後成功推動當時順平騎樓的理想，完成眾人心中的不可能的任務。

王俊雄也在會中分享，他同時在協助其他縣市的市政規畫，但新竹市是走得最快的，速度讓人覺得不可思議，一般市政推動兩年完成1個新竹公園、動物園就很不容易，但新竹市走得更快更遠，甚至連步行城市、微笑水岸，大型建設都一起做起來。

蕭有志指出，他對新竹騎樓順平計畫很有感，誠如市長所說「公大於私」，因舊城區已有300年歷史，騎樓是非常難解的問題，開重大會議時看見林智堅在意娃娃車是否能夠順暢推過去，背後心意令他感動。

林智堅同時表示，新竹城市發展已久，過去7年城市治理上，發現縣市息息相關，很多問題需要一併討論解決，由衷期盼合併升格促成，只要有機會，就有時間再為大新竹做更多事情，希望帶給市民宜居、永續、創新的生活環境。

市府指出，此次除了新書論壇，為推廣新竹經驗，林智堅下周起也將舉辦首發3場簽書會，11月20日周六當天將巡迴「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」、「直達咖啡」，11月27日周六晚間則於新竹誠品舉辦。

而有別於一般傳統簽書會會選擇在書店、咖啡店，林智堅特別選擇在地人氣小吃店，因新竹經驗是市民攜手完成的成果，盼能將這樣的分享帶入民間被更多人知悉推廣，未來也規畫到鄰近縣市辦理。