金馬影后陳淑芳（左二）力挺于子育及黃子佼、趙岱新主持的《＃T-POP我們聽大的!!》特地從南部趕到台北錄影。（TVBS提供）

歌手兼演員的于子育上TVBS《＃T-POP我們聽大的!!》回顧2020年金馬獎大事件，原先金馬影后陳淑芳以影片方式露臉，在製作單位假裝影片出問題時，才偷偷走進攝影棚，讓于子育驚呆到說不出話，陳淑芳也表示：「子育來錄影，又是黃子佼主持的節目，我一定要來。」黃子佼說陳淑芳為支持于子育及節目，可是特別從南部趕到台北錄影。

于子育與陳淑芳在節目中重現去年金馬獎演唱電影《孤味》同名主題曲〈孤味〉的感動，演唱前，陳淑芳認真提問：「所以等等是現場樂隊嗎？」黃子佼解釋是播放由樂隊錄下來的卡拉帶，讓陳淑芳忍不住嘟噥：「為什麼是放卡拉，很落伍，你下次再找我來唱歌，我自己帶樂隊。」

陳淑芳談到去年「不小心」抱走2座金馬獎後，卻發生奇怪的事，開始有人跟她借錢，她趁機利用節目公開「金馬獎自去年開始取消得獎者獎金」的事實，但仍不忘感謝金馬執委會：「感謝你們讓我拿2座獎，我從那時候一直忙到現在都沒停過。」

本節目每周日晚8點 YouTube頻道搜尋《＃T-POP我們聽大的!!》、同步於myVideo強力首播；每周日晚8點在TVBS歡樂台(播出外；每周日晚7點在TVBS-ASIA頻道播出。