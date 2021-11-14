尼爾氏NYR 手部呵護耶誕組，1500元。（尼爾氏提供）

歐舒丹豐收乳油木指緣修護油7.5ml，680元 。（歐舒丹提供）

歐舒丹香草橙花＆蘭花護手霜30ml，400元。（歐舒丹提供）

雪花秀護手霜梅雪之綻(藏寶閣限定版)，1080元。（雪花秀提供）

搶攻耶誕送禮市場，10／10 HOPE與10／10 APOTHECARY齊推精緻禮組，雪花秀節慶系列經典護手霜也入列，不用到韓國也能買到韓國旗艦店限定商品， 歐舒丹祭出「豐收乳油木節慶限定系列」經典護手霜亦在其中。

歐舒丹豐收乳油木節慶限定系列，豐收限定版經典倒數月曆2580元包括乳油木護手霜等24款人氣產品，另外搭配節慶，經典乳油木也換上童趣包裝，消費滿2000元可享精美禮盒包裝。

雪花秀節慶系列刻字服務，凡任購買「潤燥養膚精華90ml藏寶閣禮盒」或「滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml藏寶閣禮盒」，可在商品瓶身上刻下專屬姓名，即日起至12月31日。

適逢尼爾氏 NYR 創立 40 周年，耶誕限定系列主攻經典商品，消費滿1200元，可享限定禮物盒包裝，消費滿2000元，內含 1 件臉部清潔保養品，即贈特製精油口罩釦，耶誕限定系列主打「舒緩放鬆聖誕晚安」650元，內含舒緩放鬆滾珠精油 9ml、靜眠枕頭噴霧 8ml ；「手部呵護耶誕組」1500元，內含乳香緊緻手部菁萃 50ml、防護噴霧乾洗手 50ml 。

澳洲墨爾本保養品牌 Grown Alchemist推出限量的銀色包裝設計，包含限量銀盒包裝的經典護手霜、身體乳霜，及首度推出以琥珀色玻璃瓶盛裝的手部保養組合；Grown Alchemist 耶誕限定系列，全系列外盒以高品質的瑞典紙打造、手工包裝，包含經典護手霜、 身體乳霜，以及 4 款脣部、手部、身體保養的禮盒，售價580元起。