屏東萬丹傳有補習班不當管教，不僅把學童打到藤條斷掉，還要孩子拿棍子互打，受害孩子傷痕累累。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬丹傳有補習班不當管教，不僅把學童打到藤條斷掉，還要孩子拿棍子互打，受害孩子傷痕累累。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬丹傳有補習班不當管教，不僅把學童打到藤條斷掉，還要孩子拿棍子互打，受害孩子傷痕累累。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬丹傳有補習班不當管教，不僅打學童打到藤條斷掉，還要孩子拿棍子互打，受害孩子傷痕累累，家人知道後憤而在臉書社團發文披露此事，痛批「魔鬼老師」竟還威脅孩子不能講出去，否則會被打得更慘，對此，社會處稱學童已轉至其他補習班，教育處則稱持續查證處理中。

據貼文指出，萬丹某家補習班在11月7日當天，老師有承認打小孩，但隔天11月8日晚上6點，家長約老師在補習班說明時，被害學生家長再次問老師有沒有打小孩，老師一直不承認，但孩子說，老師就是藤條打他們，而且3支藤條有1支被打到斷掉。

發文者還說，老師還叫外面的國中生、高中生進來輪流打我那2個無辜姪女，還整整輪流打了3個多小時，但她聲明，國中生、高中生當天不知道老師找他們來是要叫他們打我姪女，那些孩子是無辜的。

發文者又說，老師經常打小孩，打完就用刮痧板幫孩子刮痧，他懷疑是為毀滅痕跡，此外，老師還叫孩子拿棍子互相打，並警告在場補習的孩子們，在補習班發生的事不能說出去，也不能告訴家長，否則來補習班會打更慘。

發文者強調，在補習班的學生全部被打過，因為之前有在那家補習班受害的孩子們家長都有私訊他關心此事，他才驚覺原來不是只有他姪女被打，這些孩子都說，如果老師把補習班的鐵門關下來，就是代表老師在打小孩。

他痛心道，魔鬼老師抓他姪女頭髮、打巴掌、用拳頭毆打臉、還用棍子打臉，這已造成孩子一輩子的陰影，事後竟還說要去驗傷、要告姪女打她，她不相信被老師打成遍體鱗傷的孩子會打老師，全案已進入司法程序處理中，而會踢爆她是希望大家能救救這些無辜的孩子，這間補習班有政府立案但無監視器。

對此，社會處指出，8日獲報後，11日已派員訪視協助家屬，而學童們也都已經轉至其他補習班，全案持續調查處理中，若家屬要提告也會提供法律諮詢資源。

而教育處則稱，目前經多次實地及電話查訪，該補習班都處未營業狀態，教育處將持續查證處理，若經查證屬實、認定該班教職員確有涉及兒少法相關規定致孩童身心遭受虐待者，將依「補習及進修教育法」解僱該教職員，而後續會令補習班限期改善，若未改善就按次處罰，必要時勒令停止招生或廢止短期補習班立案。