研究發現，東方蜜蜂在面對亞洲殺人蜂屠殺時，會發出類似尖叫的刺耳聲響，以啟動集體防禦機制。

研究首度發現，蜜蜂在面對亞州殺人蜂大屠殺時，會發出相當刺耳的「尖叫聲」，以此觸發蜂群採取防禦機制，抵禦殺人蜂。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，當一大群又稱為「大虎頭蜂」的亞洲殺人大黃蜂（asian giant hornet）攻擊一顆蜂窩時，這場「屠殺」通常相當殘酷且迅速，當確立目標後，殺人蜂群會集體降落、殺害進行防禦的成年蜜蜂，接著會佔領整個蜂巢，獵捕蜜蜂幼蟲以餵養自己的幼蜂，這場殺戮通常幾個小時內就能結束。

不過被攻擊的蜜蜂也不是毫無抵抗能力，美國、加拿大、越南研究人員組成的跨國團隊10日在《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊刊登最新研究成果，他們發現東方蜜蜂（Apis cerana）在面對殺人蜂來勢洶洶時，會透過震動翅膀及從腹部散發出特殊費洛蒙，來釋放出警告聲響，以此啟動蜂群防禦機制。

參與研究的美國衛斯理學院（Wellesley College）生物科學系副教授馬蒂拉（Heather Mattila）形容，這種警告訊號相當「刺耳、嘈雜」，持續時間不一、音調頻率也不同，宛如靈長類、狐獴等哺乳類動物在害怕時所發出的「尖叫聲」。

馬蒂拉說她聽到這種聲響時，可以感受到蜂群發自內心的躁動不安，「牠們的音調變化很大，而且用不規則的方式改變，所以讓聲音很突出。」

發出這些聲響的目的是要啟動蜂群的防禦機制，包括搜集動物糞便，然後將這些糞便塗抹在蜂巢入口，以擊退大黃蜂、讓大黃蜂感到困惑。

蜜蜂也可能集結成「蜂球」（bee balling），成群結隊消滅大黃蜂。馬蒂拉說蜂球通常會有數百隻蜜蜂參與，牠們在幾秒內包圍一隻大黃蜂，擠壓牠、限制牠的呼吸能力，當蜜蜂將體溫升高到一定程度時，對大黃蜂來說是相當致命的。

她說目前只有觀察到東方蜜蜂會發出聲響示警，而且也只有在面對殺人蜂來襲時會發出這種聲音。