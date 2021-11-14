生命勵樂活輔健會自101年起，為身心障礙者引進科技化「手搖自行車」療育輔具，在最美、最夯的「台北河濱」及基隆河沿岸，戶外森呼吸，啟動腦內啡，鍛鍊出核心肌群、肌耐力。每年服務約6000人次。目前有「肢障、視障、智能障礙及重器障」的朋友們踴躍參與，大獲好評。

台北市忠美扶輪社林洳萱社長發起號召第七分區的友社聯合社會服務的公益活動，於今(14日)在大直美堤捐河濱公園捐贈「手搖自行車復健貨櫃屋」。(戴志揚翻攝)

台北市忠美扶輪社林洳萱社長發起號召第七分區的友社聯合社會服務的公益活動，於今(14日)在大直美堤捐河濱公園捐贈「手搖自行車復健貨櫃屋」。(戴志揚翻攝)

中高齡身障朋友長期困在斗室中，缺乏陽光下的運動及大自然療育。人際關係退縮。甚至因身心、家庭、經濟各方壓力，出現「精神官能症候群」乃至憂鬱症的傾向。

國際扶輪3522地區由第七分區台北市忠美扶輪社林洳萱社長發起號召第七分區的友社聯合社會服務的公益活動，於今(14日)在大直美堤捐河濱公園捐贈「手搖自行車復健貨櫃屋」，幫助生命勵提供「健康重建與預防失能」服務。讓折翼天使們有機會在大自然美景中復健療育，喚回「活力、健康」。

台北市忠美扶輪社林洳萱社長發起號召第七分區的友社聯合社會服務的公益活動，於今(14日)在大直美堤捐河濱公園捐贈「手搖自行車復健貨櫃屋」。(戴志揚翻攝)

今日參加復健貨櫃屋捐贈活動的有國際扶輪3522地區總監李慕雄、地區秘書長王永等、地區法務委員會主委李永然律師、助理總監蕭維榮、副助理總監曾得軒、副秘書長李敦仁、主辦社忠美扶輪社社長林洳萱以及第七分區忠孝、東華、忠誠、東林、忠信、東聖、東創、大左岸、東仁、東道、東泰各社社長，還有眷屬們同出席捐贈啟用儀式。

「手搖自行車復健貨櫃屋」，幫助生命勵提供「健康重建與預防失能」服務。讓折翼天使們有機會在大自然美景中復健療育，喚回「活力、健康」。(戴志揚翻攝)

還有生命勵樂活輔健會執行長陳其峯、秘書長宋立蓉和志工及手搖車的身障朋友，以及協助現場布置的松山南港救國團的志工，現場超過百位以上人員參與。

捐贈儀式溫馨感人，儀式結束後，立刻有身障朋友騎手搖車到大直橋，有現場手搖車體驗，有自行車騎乘，還有小朋友放風箏，行動不便者的野餐活動 ，炒熱整個大直美堤河濱公園 非常熱鬧。

國際扶輪 2021〜2022 的精神標語是 以服務改善人生，斗大的Logo 掛在貨櫃屋上非常醒目，在美堤公園均可看到扶輪社所提供的公益活動，也可以提醒所有的扶輪人可以來協助小兒麻痺、身障人士、和需要關懷的弱勢團體。