美國CPI通膨攀升至逾30年來最高水準，通膨避險需求驅動資金流往黃金資產，推動金價走強，揚升至六月以來最高水準，1周之內連續闖關攻上1865美元/盎司，單周上揚2.59％，國際交易商指出，金價衝刺回到6個月前的價格徘徊區，新的測試價位是1870美元/盎司，接著真正的挑戰則是1900美元至1920美元間的價位，聯準會的更新說詞將是影響金價的關鍵。

FXTM 富拓高級研究分析師歐杜嘉（Lukman Otunuga）指出，上一周的市場交易，明顯看到黃金投資者高歌猛進，黃金價格繼10月份小幅上漲1.5％之後，本月金價連續走高，累計漲幅已超過2.5％，美國聯準會暗示不急於升息、美債殖利率走低，加上美元走勢忽強忽停，這些因素皆提振了黃金買盤。

歐杜嘉說明周線圖上，金價正在挺進關鍵阻力位，金價或許迎來重大突破，在突破兩個月來最高水準之後，繼續走升。FXTM 富拓團隊強調，這一波金價攀升的驅動力來自過度擔憂通膨的話題，除了已開發經濟體的美國之外，新興市場的印度也呈現歷史高點的通膨現象。

OANDA英國和歐洲、中東和非洲地區高級市場分析師 厄瑯（Craig Erlam）指出，在主要經濟體發布通膨報告後，市場交易員近日積極尋找老朋友，進而刺激國際金價的漲幅。此外，這次交易圈同時找到另一個理由：比特幣價格終於站穩了6萬5千元／顆，暫時標示黃金避險的必要地位。

貴金屬通常被認為是抗通膨的避險工具，每當美元購買力下降時，黃金的價值就會上升。歐杜嘉指出，這一波看來不太一樣，金價、收益率和美元竟然一起上漲，這情況並不常見，情勢也有點複雜，但由於各國央行採取升息的氛圍濃厚，黃金再次建立勢頭的機會很大。