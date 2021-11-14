前總統馬英九（中）參加花蓮太平洋鐵人三項錦標賽。（中華民國鐵人三項協會提供）

花蓮太平洋鐵人三項錦標賽14日於花蓮鯉魚潭進行第2天半程和半程接力賽，近千名大小鐵人參賽，地主花蓮鐵人兄妹潘子易、潘昱婷雙雙奪下男、女子總合第1；已經71歲的前總統馬英九首次遠赴花蓮鯉魚潭也順利挑戰完賽，博得在場許多鐵人的掌聲和稱讚。

花蓮太平洋鐵人三項錦標賽本日進行游泳750公尺、自由車22.5公里、跑步10公里)的半程鐵人競賽及半程接力賽，天氣陰天、但沒有下雨，讓參賽者可以在涼快的環境下參賽，剛在上個月新北全運會拿到男子銅牌的花蓮21歲地主選手潘子易，被排在第4組出發，賽前預估想試看看能不能追到前3組選手，最後雖然沒能完成，但最終也以1小時02分32秒完賽，比居次的16歲組冠軍藍文謙還快了3分02秒。

潘子易說：「本來預計是想跑在1小時內，但跑步時路線上上下下起伏多花了一點時間，其他都還蠻順的。」潘子易家裡距比賽地點鯉魚潭僅半小時車程，今年暑假期間也曾到鯉魚潭集訓，只是當時新冠肺炎疫情期間不能下水，只在附近練習過自由車、跑步，他透露自己只曾在這裡於小時候比過接力賽，倒還是第一次來這裡參加半程賽。

潘子易的妹妹潘昱婷也在同一場賽事奮鬥，抵達終點後表情嚴肅且右膝滲血，她說：「因為在自由車過半上橋時走錯路，急著要回頭時跟其他跟著的選手相撞發生意外，不然，前半段我個人覺得還不錯，但撞車後包括騎車和跑步就都受到影響。」儘管遇到麻煩，潘昱婷仍以1小時17分57秒完賽，仍是所有女子半程選手的最快成績。

已連續幾年參加宜蘭梅花湖鐵人三項賽的前總統馬英九，今年因為新冠疫情宜蘭賽事取消，馬英九改參加首度在鯉魚潭舉行的賽事，在一群隨扈簇擁下，慢慢完成游泳、自由車和跑步共28.25公里的挑戰，全程神情愉悅，在騎車和跑步時都還能微笑跟著幫他加油的人熱情回應，他說：「第一次來這裡比賽，水溫比我預期的要好，游起來非常舒服，自由車雖有上坡，但平常都有在騎車沒有問題，鯉魚潭是一個非常好的鐵人三項的比賽場地，明年我還會再來參加！」