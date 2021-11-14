為遏止泰山及林口兩地夜間駕乘改裝排氣管之汽(機)車擾鄰、超速及酒後駕車情形，林口警分局於11月9日至14日連續於轄內重要路段攔查噪音車輛及取締各類交通違規。計告發無照駕駛25件、移置保管車輛3輛、超速31件，共計開立257件交通違規(含酒後駕車)及通報改裝排氣管噪音車輛53件予環保局裁處，積極維護轄區夜間治安，展現執法決心。

林口警分局針對轄內林口區文化一、二、三及北路、中山路、仁愛路、忠孝路、台61線西濱快速道路及泰山區泰林路、明志路及18甲區域內等易違規路段，對於路口轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車等重點違規加強執法，並輔以科技執法，於林口區文化一路與八德路口、文化北路與八德路口及林口A、B南向匝道出口處，取締車輛未保持路口淨空、轉彎車行駛直行車道及超速等交通違規。

林口警分局表示，警方除告發各類交通違規外亦將持續結合環保局共同攔查改裝排氣管車輛通報，並呼籲駕駛人及用路人應遵守交通法規，以維行車安全。