由金馬影帝吳鎮宇主演、問鼎本屆金馬多項大獎的《濁水漂流》，以一個真實的社會案件為基礎，記錄無家可歸者的生活，他們經常被當局趕出街頭，有一天，他們決定起訴政府，要求賠償他們在一次街道清掃中所遭受的損失。吳鎮宇飾演「輝哥」，一個失去了一切但依然為尊嚴而戰的人。

《濁水漂流》問鼎本屆金馬多項大獎。（滿滿額娛樂提供）

為呈現最貼近角色的特質，吳鎮宇不但在拍攝過程中刻意減肥、不化妝，還加工打造一口「爛牙」，並忍受好幾天不洗頭。劇情改編真人真事，拍攝起來更令他感覺激昂：「沒理由把我的東西丟掉，說是垃圾，但又不讓我撿，拍攝當下是一個不太開心的場面，加上喝了酒就更是火上加油，『輝哥』當然是氣得七竅生煙的。」

身為《濁水漂流》的出品人之一，吳鎮宇認為《濁水漂流》是一部有趣的電影，尤其「街友」這個題材是他首度嘗試，而《濁水漂流》受到多方的肯定，吳鎮宇認為是因為所有演員都盡量做到最好，才能把最真實想表達的內容呈現給觀眾。電影11月19日上映。

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