百廢待舉的澎湖青灣仙人掌園區14日公開宣布啟用，結果只是內部餐廳開張，縣長、副議長、馬公市長都來剪綵背書，遊客興沖沖來悻悻然離開，澎湖鄉親都傻眼。

青灣仙人掌園區位於馬公市風櫃半島，原是日治時代的廢棄軍事營區，佔地18公頃，豐富玄武岩地形、仙人掌、天人菊等地方特色植群，縣府積極開發觀光新亮點。

交通部列入國際觀光魅力據點示範計畫，力挺2億多元經費完成園區等周邊設施；詎料招商不力，還與承包商糾紛仲裁賠了3700多萬元。

縣府重新公告招商，亞果遊艇集團得標取得BOT案50年經營權，雙方107年簽約，將投入3億3600萬元整建仙人掌公園、國際藝術村及海景渡假村。

開發案分3期進行，首期潛水中心及大山藝術村已陸續完成營運中，第2期海景渡假村歷時兩年還在環評中，第3期仙人掌公園依約須於5月啟用，全區115年完成營運。

兩年多來青灣園區遲遲沒有實質開發作為，縣府及議會多次現勘痛批擺爛，仙人掌公園急就章草草環境整理後悄悄於5月開放參觀。

開放半年來遊客好奇一探究竟都罵翻天，空蕩蕩毫無建樹，怎料14日青灣仙人掌園區突然宣布啟用典禮，澎湖鄉親滿懷期望新景象。

殊不知到了現場，園區大門深鎖，而且居然只是內部燒烤餐廳開幕，事實上全區仍是百業待興，大夥好失落，縣府官員也私下竊語，號稱全澎湖最大BOT開發案屆時恐怕又夭折。