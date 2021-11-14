炎亞綸今出席代言活動。（陳俊吉攝）

炎亞綸今（14日）出席代言保養品牌粉絲見面會，他之前奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，當時開出「得金鐘做紅布條掛大樓」支票，今在位於人來人往的台北信義區兌現承諾，炎亞綸拉開「此代言人是金鐘得主」的大紅布條相當吸晴，他大笑直呼「希望到此為止」，活動主持人力拱炎亞綸加入《全明星運動會》，炎亞綸受訪時透露，其實《全明星》連續3季提出邀約都被他婉拒，原因竟是「怕傷了男人自尊」。

炎亞綸從前是運動狂，熱愛籃球可以連續打上12個小時，完全忽略身體狀況，甚至打到全身抽筋，導致他的肩頸、韌帶都有傷，右腳膝蓋前十字韌帶曾三度開刀，把後腿韌帶移至前方修補，舊傷至今仍未百分之百痊癒，要靠復健及自費打自體蛋白修復；無奈婉拒《全明星》邀約，炎亞綸看開幽默表示：「我怕受傷、怕傷男人自尊，以往參加類似節目，一開始都說得很輕鬆，但其實參賽者個個都是猛牛怪獸 ，聽說《全明星》好幾季自主訓練都有人受傷。」

追問他若真有機會參加《全明星》，最喜歡什麼項目？炎亞綸表示最喜歡射擊，笑說：「很會射，去夜市都挑這個項目來玩，也很喜歡夾娃娃，中獎率幾乎百分百，我眼力還滿好。」他20日將歡度36歲生日，問到有什麼規劃？炎亞綸自認沒什麼物慾，打算與朋友們簡單吃個飯就好。

2021年邁入尾聲，炎亞綸接下來將準備推出英文數位專輯、籌備國語專輯，另外還有節目主持及新戲即將上檔，且已接1場跨年演出，不僅如此，他今年還接下保養品、面膜、遊戲、纖體等6項代言、吸金逾千萬，炎亞綸笑說：「我是停不下來的人，為了產出更多更棒的作品，我該去把看到的希望體現在樂圈以及民眾的世界，讓大家看到我們不斷進步。」