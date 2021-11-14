繼台積電宣布到高雄設廠後，高市府再度宣布另個好消息，全國最大的公辦都更招商案「亞灣之鑰特貿三」，預計引入民間投資金額超過750億元，創下全台規模最大公辦都更新案的歷史紀錄，此案同時也是高雄首件成立廉政平台的招商案。

「亞灣之鑰特貿三」公辦都更招商案評選結果出爐，北基地由興富發建設股份有限公司取得最優申請人、南基地北側最優申請人為國揚實業股份有限公司與台灣人壽保險股份有限公司合組的團隊、南基地南側最優申請人則為國城建設股份有限公司與高興昌鋼鐵股份有限公司組成的智匯方舟合作聯盟。預計吸引民間投資金額總計超過750億元，創下全台規模最大公辦都更新案紀錄。

高雄市副市長林欽榮表示，亞灣特貿三土地都更案是繼台積電宣布至高煉廠投資奈米級晶圓廠後，另一個重量級公私協力開發案啟動，未來將集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能，並與高雄軟體科技園區一、二期交相呼應，共築為行政院大南方計畫及5GAIoT創新園區的產業火車頭。

林欽榮指出，依各基地最優申請人投資預估，特貿三5.3公頃開發後總價值將超過1200億元，且至少創造4000個工作機會，地主台電及高市府也將在合作開發中分回超過10萬坪總樓地板面積，以供5GAIoT創新企業、青創基地或會展商業等產業空間設施使用。

依據3家最優申請人的開發經營構想，將與市府共同推展5GAIoT產業及興建最符合國際潮流的鑽石級智慧建築、設置智慧建築5GAIoT產業創新設計館、智慧零售體驗館，並回饋市府5000萬到1億元不等的金額，以供設立5GAIoT推廣基金會、5GAIoT創意交流中心等。

林欽榮強調，亞灣新創園區未來可望成為產業科技重鎮、都市舊工業區棕地再生的典範，高雄特貿三基地周邊有輕軌及即將動工的捷運黃線，共計有7個捷運站圍繞，且有高雄流行音樂中心及直面高雄港的條件，尤其又以5GAIoT產業、軟體及經貿會展為發展核心，未來更將以公共人行空橋系統串聯特貿三南北基地、高雄展覽館、高雄圖書館及鄰近捷運站的接駁系統。

「亞灣之鑰特貿三」公辦都更招商案自招商公告日起，市府即與檢察官、廉政署、政風等機關設立廉政平台，以最公平、公正、公開的方式評選出最優秀的團隊，同時也創下高雄首件成立廉政平台的招商案件。

另外，為了呼應5GAIoT產業發展的市民居住需求，市府計畫於特貿三東側市有土地分兩期興建1600戶亞灣智慧公宅。第一期762戶將於明年12月動工，2026年完工，第二期預計以公辦都更方式取得838戶，預計明年6月公告招商，以應青年族群住宅及企業進駐後，企業安家住宅的需要。