對於民進黨宣導反萊豬等同於反美、反CPTPP一事，前民進黨立委郭正亮認為，根本亂扯一通，事實上「不要核四也是反美」，不要搞錯了！

郭正亮今（14）日在《新聞大白話》表示，現在因為萊克多巴胺很難辯護，所以就把反萊豬等同於反美豬，再把反美豬等於反美，再等於反CPTPP。這是邏輯的跳躍，比較好辯護，也比較容易混淆視聽。因為除了公投綁大選之外，另外三個議題包括反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁反對第三天然氣接收站，都跟美國有關係。

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，台灣停止核四美國也很有意見，因為台灣的核能電廠通通都是美國蓋的，不是奇異公司就是西屋電氣，所以基本上停止核四也是反美！為什麼核四只談核安的問題，不去講得罪美國的問題？萊豬就不談食品安全的問題，就只講反美的問題？

郭直言，這邏輯不一致，顯然就是要辯護萊豬，就把反萊豬等同於反美。事實上不要核四也是反美，不要搞錯了！

反萊豬等四大公投將在12月18日舉行。圖為反萊豬民眾2020年在寒風中高舉標語，表達對政府進口萊豬的不滿。（本報資料照片）

至於狂打中共牌，郭正亮認為沒有用，主要是連到CPTPP，可是台灣能不能參加CPTPP，這個不是主要議題，重點是準備好了沒有？張忠謀在APEC講得很清楚，說台灣條件很好，可是能不能加入CPTPP還要努力。這跟萊豬有什麼關係？所以是亂扯一通！

國民黨立委林為洲13日代表反萊豬公投正方出席公投意見發表會，林為洲強調，國際奧委會規定選手必須萊劑零檢出，一旦檢出就會被取消參賽資格，代表萊劑進到人體絕對不是好事。

郝龍斌指出，台灣進口1萬噸美豬約2388萬美金，可是軍購1年100億美金都不止，試問2千多萬美金會影響經貿嗎？當然不會！中國大陸反萊豬，美國就乖乖把沒有萊克多巴胺的豬肉賣到大陸，美國也沒有生氣。且事實上，新加坡、加拿大也反萊豬，但都是CPTPP會員國。