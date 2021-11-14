全球有邁入高齡化社會的趨勢，桃園就業職訓服務處統計，每年總求職人數約6萬人，今年中高齡求職者逾1.6萬人，為此於桃園、中壢2個就業中心設置中高齡求職者專區，明年更將在中路一號社會住宅設置「銀髮人才服務據點」。

就業職訓服務處處長劉玉儀表示，1.6萬名高齡求職者中，有效媒合1萬3686人，媒合率約85％，桃園、中壢2就業中心有設置銀髮延就院、中高齡及高齡者就業服務專區，由專人為中高齡者、高齡勞工客製化就業服務。

劉玉儀說，為滿足退休或年滿55歲市民朋友求職，已向勞動部申請補助，預計明年中將於中路一號社會住宅設置「銀髮人才服務據點」，屆時會依中高齡、高齡者求職需求，加強開發友善銀髮職缺。

「桃園退休年齡較台北早3年，約落在58歲！」，劉玉儀分析，桃園因製造業多，工作性質須耗費大量體力、也需輪班，多數中高齡求職者無法再勝任，求職路會較為受阻，而台北工作性質以金融、服務、教育業等為主，因此退休年齡較晚，約落在61歲。

劉玉儀表示，為讓中高齡求職者在服務業也能謀得工作，近幾年市府與麥當勞、摩斯漢堡、全聯、家樂福等皆有合作，民眾在櫃檯點餐、結帳服務能看見中高齡求職者工作的身影。

今年更推出桃園市中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫，鼓勵設籍桃園市50歲以上的退休或退出勞動力市場勞工就業，經就服處推介就業滿90天可向勞動局提出申請，即核發1萬元就業獎勵金，成效良好，今年9月已媒合512人額滿，明年延續辦理，現已可開放申請。

劉玉儀說，為提高企業僱用中高齡求職者意願，市府也提供僱用獎助津貼，只要僱用經公立就業服務機構推介的中高齡失業勞工，連續僱用滿30日，可向原推介就業中心申請每月1.3萬元僱用獎助。