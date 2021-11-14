32歲女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚前，曾和港星陳偉霆（William）交往4年，昨（13）日晚間出席深圳芭莎慈善夜，竟在台上遇到舊愛，雙方各自避嫌的舉動備受網熱議。

陳偉霆和楊冪近日因合演新劇《斛珠夫人》，兩人以情侶之姿現身芭莎慈善活動，CP感十足，但現實生活中，他沒跟楊冪擦出愛火，倒是與同場的Angelababy、阿Sa（蔡卓妍）有段情，只不過他們三人完全沒有任何交集，直到晚會尾聲要拍全體大合照，才出現世紀尷尬的場面。

Angelababy一直婉拒站C位，以防與陳偉霆靠太近。（圖／微博）

只見一大群嘉賓站在舞台上準備拍照，陳偉霆和楊冪站在中間，後來上台的Angelababy與舊愛隔空對望後，決定站在左側，保持一定的社交距離，想不到被大會司儀和男星李現力邀到舞台中央，她露出尷尬又不失禮貌的微笑，故作鎮定地禮讓其他嘉賓補位，但李現疑沒看出異狀，還是希望她可以站在C位，Angelababy一度心急到拉著裙擺轉圈圈。

此時，陳偉霆趕緊拉著楊冪，讓自己與Angelababy保持距離，最後這對昔日舊愛相隔6個人，還不算太近，而另一個前女友阿Sa早就和容祖兒、阿嬌悄悄站在右邊，與陳偉霆相距很遠，順利化解同框尷尬。

陳偉霆、楊冪昨以CP形象出席芭莎慈善夜。（圖／微博）

Angelababy 16歲時和陳偉霆結識，交往期間曾被拍到約會畫面，還傳出兩人的恥骨有同樣的十字架刺青，儘管當事人已否認，仍被視為愛的證據。兩人情斷多年後，港媒曝光一則疑Angelababy分手後傳給陳偉霆的簡訊，內容極為露骨，提到很懷念跟男方的快樂時光，「還記得每次你搞得我好high，你還說我聲音很好聽」等，不過雙方從來沒承認過戀情。