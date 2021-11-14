「打開電視一堆亂七八糟的廣告！」桃園市議員舒翠玲質疑，每天電視上都播著許多違法的廣告，有的誇大藥品療效、有的更涉及兒少性剝削法，認為市府沒有落實稽查。衛生局表示，針對經常違規的頻道會做主動監控，

舒翠玲在預算審查時點名新聞處，指電視台違反有線廣播電視法僅抓到5件，違反兒童及少年性剝削防制條例更只有2件，她批評，完全沒有監督善盡職責，上個會期她已質詢好幾次，電視上仍見許多亂七八糟的廣告，質疑市府沒有認真稽查。

新聞處回應，有線電視台有關廣告超秒或插播、違反兒童及少年性剝削防制條例是由新聞處做出裁罰，若查證民眾投訴屬實便會依法開罰，至於藥品及食品廣告誇大不實的部分，則由衛生局負責稽查。

衛生局藥政管理暨稽查科科長張敬崴表示，對於較常違規的購物頻道會派員監控，每周監錄電視15小時，稽查方式多為主動稽查，若遇到違法刊播業者設籍外縣市，也會一併移交給該縣市衛生局進行裁罰，截至今年10月底，違反藥事法裁罰案件有102件，共裁罰357萬元。

衛生局食品管理暨檢驗科科長薛惠文則說，違規電視廣告多為市府主動查獲，另有少部分民眾陳情與外縣市移入，今年截至10月底有92件違規案件，其中本轄業者有20件，共裁罰104萬元。