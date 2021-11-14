不只「紅斑馬」，國道公路警察局公布「藍天使」等其他3種執勤警車引熱議。（國道公路警察局提供／張朝欣雲林傳真）

不只「紅斑馬」，國道公路警察局公布「黑騎士」等其他3種執勤警車引熱議。（國道公路警察局提供／張朝欣雲林傳真）

有網友近日在網路上傳1張國道公路警察局的「藍天使」廂型執勤警車照片，引發民眾熱議，14日國道公路警察局表示除了較常見的「紅斑馬」執勤警車，還有「藍天使」、「黑騎士」、「銀河戰士」，方便執行各種交通違規勤務，提醒駕駛人只要遵守交通規則，便不用擔心受罰。

民眾開車上高速公路，常看到白底、紅色條紋的「紅斑馬」警車執行交通違規取締勤務，最近有網友傳了1張藍色廂型車的執勤警車照片，讓民眾恍然大悟「原來除了紅斑馬，還有其他警車」、「以後看到藍色廂型車就要小心了」、「難怪沒看到紅斑馬還是接到紅單」。

國道公路警察局表示，其實執勤警車不只有「紅斑馬」、「藍天使」，還有「黑騎士」與「銀河戰士」，「黑騎士」為黑色休旅車，「銀河戰士」是銀色轎車，4種執勤警車的車身都有「國道公路警察局」字樣，負責在車陣中、天橋上、避車彎取締交通違規。

國道公路警察局古坑分隊長林子靖進一步說明，「藍天使」主要是用在制高點執法，針對慢速車占用內車道、嚴重超速、未保持安全距離、未繫安全帶等違規進行取締，勤務編排都經過核准，在天橋上執法時不會偽裝隱藏。

民眾在網路上討論，「自己不違規，不怕任何偽裝車」、「常常看到藍色麵包車在拍攝車間距離」、「天橋上不只有魔術師、說書人，還有攝影師。拍的好，用力取締內側烏龜車」，大多數民眾都相當支持警方取締違規車，尤其是龜速車。

但也有部分民眾批評「就是偷拍啊，光明磊落取締很難嗎」，對此國道公路警察局解釋，有些違規適合從制高點拍攝，例如龜速車，取締是為了大家的安全，同時維護高速公路行車秩序。