高雄市社會局昨天舉行「坐月子到宅服務優質服務員表揚」，由服務員黃桂芳、黃楨栗姊妹代表34名優質服務員領獎。50歲的黃桂芳是4個孩子的母親，她深知坐月子的媽媽需要，付出愛心照顧媽媽們，獲得媽媽們的稱讚。

表揚活動由社會局副局長葉玉如頒發優質服務員獎項，並由服務員黃桂芳姊妹代表領獎。這是因為考慮疫情雖然稍緩，但考量孕產婦及嬰幼兒屬防疫高風險族群，所以由專人代為領獎。

黃氏姊妹兩人在坐月子到宅服務媒合平台服務已近5年，兩人總是盡心盡力地服務每戶新生兒家庭，創造出好口碑。姊姊黃桂芳表示，她本來是家庭主婦，在拉拔4個孩子長大後，在一次偶然的機會上網看到社會局委辦的坐月子到宅服務人員培訓課程，沒考慮多久就加入培訓。

黃桂芳在成為正式服務員後，她覺得這份工作是很有意義的，且充滿成就感，因為可以看見每個家庭迎接新生兒的喜悅，同時也面臨照顧的焦慮與慌亂，她可以在旁指導新生兒家庭如何親餵母乳、洗澡等問題，讓她覺得做這份工作充滿快樂。

黃桂芳後來拉了小她3歲的妹妹一起加入服務員行列，姊妹倆彼此常互相交流，在坐月子到宅服務工作中找到樂趣和價值。