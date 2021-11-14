遠征哥倫比亞2021年世界競速滑輪溜冰錦標賽的中華隊好手們，帶回2金1銀2銅好成績，其中個人勇奪2金1銅的女將楊合貞，比賽中被墨西哥對手惡意衝撞造成左手肘挫傷、肩、腰、臀等部位多處擦傷，在當地醫院進行緊急手術治療，教育部體育署透露，開刀過程順利，將安排選手當地時間14日搭乘商務艙班機返台。

競速滑輪溜冰賽事身體對抗也相當激烈，中華隊教練團指出，造成楊合貞嚴重受傷的女子1.5公里公路賽競爭激烈，亂軍中才會被對手故意推擠，加上腳下的滑輪速度相當快，楊合貞被推擠後與一旁的印度選手都失去身體平衡，兩人都撞向彎道摔倒，楊合貞因為意外被壓在印度女將身下，導致左手腕處開放性骨折，身上也有多處擦傷見血。

教練吳炯助透過臉書表示，當地醫療環境不佳，醫院也有新冠肺炎確診病患，甚至楊合貞動完手術後正在休養時，還被護理人員「搞烏龍」通知又要動刀，所幸副總統賴清德、國訓中心及當地辦事處等單位協助，讓這場驚嚇之旅畫下句點。

體育署競技運動組長藍坤田表示，署裡已迅速掌握相關消息，並聯繫我國滑輪溜冰協會、國訓中心等相關單位全力幫助珍貴的選手們，體育署已安排她搭乘商務艙，希望自南美州回台治療後順利痊癒；吳炯助並透露，回台後會再安排楊合貞赴醫進行傷勢後續處理。

楊合貞曾在2017年世大運為中華隊摘下5面金牌，也是明年杭州亞運培訓國手，這次哥倫比亞世錦賽，個人賽在女子組1000公尺爭先賽奪金、女子10000公尺計點淘汰賽獲銅，並與隊友李孟竹、劉懿萱在女子3000公尺接力隊再添1面金牌。