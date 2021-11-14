賴佩霞新書分享會，女兒謝沛恩、老公謝志鴻都出席。(圖/ 取自中時資料庫，鄧博仁攝)

賴佩霞從藝人到法學博士，潛心修練「轉念」 20 年，新書《轉念的力量》是她凝鍊生命智慧高峰之作，14日舉辦新書發表會，在戲劇上有許多亮眼表現的女兒謝沛恩悄悄現身，帶了泰迪熊的小禮物送給媽媽賴佩霞，因拍戲而無法到場的媳婦隋棠與老公Tony 也貼心特別準備了新書造型的蛋糕， 由公公謝志鴻代表送上，讓賴佩霞既驚喜又感動。分享會現場氣氛感人，賴佩霞一度忍不住哽咽。

聊起生活中關於「轉念」的實踐，賴佩霞說，與老公從交往到結婚至今都沒有吵過架，但透露多年前有次要去美國進修，需要拋開家庭一段時間，告知老公後，他對她說了一句至今最重的話：「難道妳不覺得妳有責任嗎？」她聽了非常不爽，心想老公不應該掌控她，後來瞬間轉念，認為所有男人都想掌控老婆、老婆也想掌控老公，於是反問謝志鴻：「真的嗎？」並問他「你是說我不負責任的太太，還是不捨得我離開那麼久？」當時謝志鴻第一時間聽完呆住，後來隨即告訴她已經把她到美國後所有行程的車子接送都安排好了，知道她愛吃羊排，連飛機餐都幫她訂好，彼此在轉念後讓事情往更好的方向發展。

謝沛恩帶著媽媽賴佩霞最愛的泰迪熊驚喜現身。(圖/ 取自中時資料庫，鄧博仁攝)

談起媳婦隋棠，賴佩霞說跟隋棠相處不像一般婆媳，反而像好朋友，「這個態度對我很有用，很多人對婆婆或媳婦有過度的期待，因為兩個來自不同家庭，我們都是有愛的，但習慣需要調整、磨合，當然我跟棠棠都是同一個圈子，知道她有多辛苦，不管是心理、身體、生理上都了解，這件事我們我們都很有福氣，我們都懂彼此，很多事不需要多說」。

她說自己也跟公婆相處非常好，「我的公公婆婆絕對不跟第二代住」，老公謝志鴻也補充：「他們把自己照顧得很好，房子自己買，兩人也自己找看護，每次吃飯我爸都堅持要付錢」，家人之間都住得很近，最近隋棠跟Tony也會搬去跟他們住得更近，謝沛恩說，哥哥嫂嫂因為小孩就學而搬家，之後新家離他們家走路距離大概只有3分鐘，她已準備好之後會常常帶小朋友玩。

驚喜現身分享會的謝沛恩說，媽媽日前問她這一天有沒有事、要不要參加新書分享會，她還故意回說「我那天有工作」，感覺到媽媽有點小失望。她說之前媽媽在學催眠，她試著被媽媽催眠，「結果我說我看到金色熊熊，媽媽非常驚訝，告訴我那是她從小就非常喜歡、可以帶給她很多能量的泰迪熊！」因此新書記者會上，她特別帶了泰迪熊來送媽媽。

賴佩霞與老公謝志鴻分享「轉念」對夫妻關係的幫助。(圖/ 取自中時資料庫，鄧博仁攝)

她說跟媽媽之間一直以來都像閨蜜、好朋友，什麼都能講，沒有不能說的話，爸媽也不會管她交朋友的事，但他們如果對她交往的對象不滿意也會直接說，「通常爸媽不喜歡的就不會持久，因為家庭對我很重要，如果爸媽有意見，我會聽進去，相處起來也會比較不那麼開心，因為少了家庭的支持就顯得不特別完美」。她也說他們家都是不吵架的，從沒看過爸媽吵架，「我的吵架是從拍戲中學來的！」