在美食節目《食尚玩家》中擔任旁白主持人的阿松（紀峻崴），因配音時誇張、幽默，又擁有極具辨識力嗓音而一炮而紅。而近年來投資餐飲業十分成功的他，卻自爆當時其實身體已經出現狀況，不僅突然間爆瘦，整條腸子還壞光光。

根據《三立新聞網》的報導，原本在電視台擔任幕後製作的阿松，因獨特又幽默的主持風格，讓他自從在《食尚玩家》中配音後便受到大批觀眾的喜愛，隨著人氣不斷升高，2014年開始他便從幕後工作人員轉型成為藝人，代言、活動也紛紛找上他，但隨之而來的就是嚴重的職業傷害。他表示，當時幾乎沒日沒夜的在拼事業，除了無法在固定的時間進食外，有時候為了工作需求還可能一天吃6~8餐，加上他們得經常飛往國外，使他生活作息更不穩定，曾有一年甚至「有120天都在外國的飯店中醒來」。

另外，原本就是工作狂的阿松，對於工作上的要求十分堅持，因此只要在公司配音就不允許出現任何瑕疵，很常工作到凌晨才離開，隔天一早又上工，作息不穩定加上壓力大，讓他罹患嚴重的胃食道逆流、聲帶長繭，還在半年內爆瘦10公斤，他形容當時的情況「有時候在外景車上一個彎腰，胃酸就流到嘴巴了」。

眼看胃食道逆流越來越嚴重，阿松只好趕緊就醫，醫生一看到他的報告驚訝表示「哇！你胃食道灼傷、聲帶發炎、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、結腸也發炎，（腸子）幾乎從頭到尾都壞了。」讓他不得不正視這個問題，後來在中西醫並行治療2年後，病情才逐漸趨緩，但現在仍時常會發作；聲帶長繭的部分，他則堅持不開刀，改為每天自備溫水，每5~10分鐘喝一口，持續一年後也慢慢康復了。

而接下來，阿松除了顧好包子店副業外，也繼續與林美秀攜手搭檔益智節目，並期望有機會能接下外景節目，讓熱愛冒險的他能有機會挑戰極限。