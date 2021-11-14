葉姓男子不滿服刑時機車被偷，恐嚇北檢被判刑入監，聲請再審遭高院駁回，他因在監勞作時遭責罵，想藉被借提「放風」逃避勞作，竟寄信恐嚇高院承辦再審案審判長「潑尿」。台北地院審理時，他竟製作靈位寄給承審法官，法官依職務強制罪判刑7月。可上訴。

葉曾任職保全，多年前因欠信用卡費遭銀行催繳，恐嚇銀行揚言放火、殺人，恐嚇分行經理勒索5000元，否則破壞ATM，還將咖啡倒進ATM，多次進出法院。

葉因另案被判刑6月，出監後因不滿服刑期間機車失竊，要求北檢賠償未果，2017年3月致電北檢政風室恐嚇要潑硫酸，被判刑5月確定，他聲請再審、抗告、再抗告均遭駁回。他2018年11月在岩灣技訓所服刑因勞作時遭責罵，為求借提至高院開庭規避勞作，寫信恐嚇法官。

他寫信恐嚇「對北檢潑滾燙沙拉油，拿瓦斯桶引爆，放火燒北檢2辦，想拿尿潑下去女書記官及承辦再審案的高院合議庭審判長」。高院函送北檢偵辦。

北院審理時，葉辯稱他患精神病，辨識能力低下，將責任推給技訓所人員，另製作靈位寄送北院承審法官，事後推稱是收到開庭通知遭家人責罵情緒失控。

但法官依據另案醫院對葉精神鑑定，認為葉有反社會人格特質，無重大精神疾病，犯案動機不值得同情，判處葉徒刑7月。

此外，葉2019年以「國內郵資已付」等廣告信函或宣傳單，將紙製靈位寄給永和警分局偵查隊長、派出所所長。新北地院日前另依偽造文書等罪判刑5月。