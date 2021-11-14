台灣自來水公司第二區管理處辦理「板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗及配合工程」，預計從今晚11時起到明晚10時停水，影響桃園市桃園區及龜山區約3萬6550戶，請民眾儲水備用。

桃園市政府經濟發展局發布新聞稿表示，停水區域包含龜山區的山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西桃園後站方向）、山德里、山鶯路2至86號雙號側、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄。

以及桃園區的大興里、忠義里、福林里、寶山里、南門里、三民里、東山里、福安里、豐林里、成功里、東門里、朝陽里、青溪里、春日里、雲林里、玉山里、大豐里、萬壽里、建國里、福元里、大林里、大樹里、大業里 （含:聖保祿醫院、住都飯店）。

經發局表示，停水時間共23小時，提醒民眾預先儲水備用，並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，若恢復供水後仍無水可用，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。