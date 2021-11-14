台中市長盧秀燕二度到醫院探視受傷的男大學生。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市宋姓男大學生因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭到3名男子暴打，一度重度昏迷，幸而病情穩定逐漸康復，台中市長盧秀燕5天內2度赴台中榮總探視，也親口向宋生表示，三名男子都已逮捕到案。對此，台北市議員羅智強盛讚，「盧秀燕就是暖」，並對總統蔡英文喊話，請她向學習盧秀燕如何當個暖心的首長。

台中市長盧秀燕今天(14日)在台中市警察局長蔡蒼柏、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、衛生局副局長邱惠慈等人陪同下，前往台中榮總關心宋姓男大生的身體狀況。

盧秀燕今天進病房後，即緊握宋同學的手為他打氣，請他不要擔心，只要負責好把身體顧好，不舒服的地方要跟醫護人員反映才能對症治療，才能讓媽媽放心、讓家人放心、讓社會大眾放心；警方已把對方抓起來了，一定會嚴查重辦。

對此，羅智強在臉書上表示，日前台中發生「瑪莎拉蒂打人事件」，宋同學被打到進加護病房後，不只震驚社會，也讓人痛心。盧秀燕市長第一時間到醫院給宋同學加油打氣 希望宋同學早日康復，之後宋同學病情好轉，盧秀燕市長再去醫院探望宋同學，也請宋媽媽放心。

看到盧秀燕對家屬90度鞠躬致歉，並承諾家屬和大眾一定嚴查重辦，羅智強直言，「盧秀燕就是暖！」他並指出，在該起事件發生後，蔡英文再度神隱，就像上次高雄城中城大火案後，蔡英文出席公祭時快閃一樣。「請蔡英文好好向盧秀燕學習，學習怎麼當個暖心的首長」。