情侶間感情穩定就會談到結婚，但結婚容易，偏偏國人結婚的「禮俗」繁瑣，如果女方家人要求「大聘、小聘」都要按照規矩來，一旦男方覺得吃力或無法負擔，恐會因金額多少喬不攏，搞到最後好事變壞事，鬧得不歡而散，就有一名男網友苦惱表示，如果聽老人家的話，結個婚就會花光身上所有積蓄，所以想問網友「娶老婆聘金給多少才合理？」

原PO曬出4疊千元鈔的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

這名男網友在臉書《爆廢公社二館》曬出手握著4大疊千元鈔照門發問「娶老婆聘金給多少才合理？」，文中表示，老人家跟他說，基本的聘金要準備「大聘66（萬）」、「小聘36（萬）」，還有其他一些大大小小開銷，加一加也不少，讓他無奈直嘆「結個婚就也花光了身上的積蓄」。

貼文吸引5千多人按讚，1千多則留言，有網友認為，原PO提到的老一輩禮俗「怎麼搞得好像賣女兒」、「如果離婚也要退？這是在賣女兒還是結婚？陋習」、「什麼年代了，完全不需要」、「2021還有在收這個的喔」

也有人表示，這些婚俗只要雙方談妥就好，也可以走個流程，不需要為此花大錢，「如果真的覺得不合理，不如不要結婚，不然未來問題更多」、「戶政事務所登記，花個3、5萬買喜餅，現在結婚應該不用花太多錢」、「自己結婚還不能決定怎麼辦，乾脆不要結」、「為什麼為了結個婚，要花光身上的積蓄？啊以後誰還敢生小孩？」