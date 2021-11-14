據大陸國家衛健委通報，昨（13日）新增本土確診70例，涉及6個省份。大陸本輪疫情自10月17日爆發，至昨（13日）已累計本土確診病例1276例，波及21個省份。

目前，大陸累計本土確診病例最多的為黑龍江省（273例），大多集中在黑河。該省此輪疫情已基本得到控制，昨日報告2例確診病例，至此已連續8天新增為個位數。內蒙古（187例）、河北（134例）兩地疫情也已緩和，其中內蒙古一周之內僅報告了5例確診病例，最近五日河北每日新增確診病例均為個位數。

大陸昨新增本土病例70例包括遼寧60例，均在大連市；河北3例，均在辛集市；黑龍江2例，均在黑河市；江西2例，均在上饒市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；四川1例，在成都市。

遼寧大連疫情呈現單位聚集性、家庭聚集性和學校聚集性等特點，目前正處於關鍵時刻，昨大陸新增的70例本土確診病例中，有60例集中在大連；此前兩天，大連新增本土病例數分別為52例和40例，三天內新增152例病例。至此，遼寧此輪疫情已累計235例確診，超過內蒙古（187例），成為確診病例數第二多的省份。