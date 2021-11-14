承認高端的國家由6國減為4國，對此指揮中心發言人莊人祥表示外交部資料有誤。(圖／指揮中心)

承認高端國家6國變為4國 陳時中強調開放混打「非雙標」

疫情指揮中心日前公布接種高端者可入境6國免隔離，才一天就改口稱，由於外交部資訊有誤，承認高端的國家應為4國，以色列、阿根廷不在此列，鬧出大烏龍。對此，有媒體人認為，讓外交部、衛福部做出誤判的，很可能就是某位民進黨立委。

媒體人「逆風的烏鴉」今（14日）在臉書發文表示，當他看到名單裡有以色列，就知道這大概真的是假訊息了。因為以色列的邊境管制和疫情控制算是最嚴格的國家之一，怎麼可能會開放未被WHO（世界衛生組織）認證的高端？但到底為什麼會有這樣的誤解？

「逆風的烏鴉」認為，從時間脈絡來看應該是和某位綠委有關。他指出，今年10月6日，有個部落客叫做「約阿咪」的，在自己臉書粉專上發文，很興奮地宣布自己是高端寶寶然後可以入境以色列。有媒體報導了，某綠委於是也很興奮的分享在自己的臉書上，而且寫了「以色列承認高端疫苗」。這下子，很多人應該真的就相信以色列承認高端疫苗了。

但實際情況是如何？「逆風的烏鴉」進一步指出，其實這個部落客10月6日入境以色列時，以色列還沒有開放疫苗護照，基本上仍是不允許一般遊客入境的狀態。但對於持學生和工作簽的，可以用「檢驗血清抗體」的方式讓他們入境。這位約阿咪就是在台灣打了高端，然後持學生簽去以色列念書，在驗血清抗體過關後得以入境，並不是因為「以色列承認高端疫苗」。

後來以色列開放國境，打了七款WHO認證疫苗和俄羅斯衛星五號疫苗的，可以不用被隔離，其中並沒有高端。但外交部很可能是看了這位綠委的文和報導所以才被誤導。

至於為何會這樣推測？「逆風的烏鴉」分析，因為外交部的說明裡有這樣一段話：

「台灣留學生在獲得以色列核發簽證時，以國尚未核定認可疫苗名單。學生接種2劑高端疫苗入境以色列案例，是以國相關單位考量留學生的入境需求，而予特案同意。」

這看起來不是通案說明，倒像是針對「約阿咪」為何可以取得簽證的說明，這也證明外交部很可能是因為這個案子，才給了衛福部錯誤的資訊。但其實這段話也是錯的，因為這並不是針對打高端的特案同意，而是那時就是這麼規定的。

「逆風的烏鴉」坦言，這位綠委在疫苗相關問題上一直扮演民進黨豬隊友的角色，之前說BNT是即期品到現在還被拿出來笑，但這樣一個政治人物竟然外交部和衛福部還是要信他，會中招也只能說剛好而已。