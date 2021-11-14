台南市警五分局執行取締酒駕勤務時，因陳姓毒品通緝犯拒受檢還駕車衝撞，黃姓警員曾開2槍制止。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

因毒品案被通緝的26歲陳姓男子，13日深夜駕駛自小客車行經臺南市北區中華北路、大興街時，不僅拒絕警方臨檢，還企圖衝撞員警，警五分局黃姓警員見情況危急，對小客車開2槍制止，但陳男仍駕車逃逸，並導致黃員手腳擦傷。警方14日凌晨循線前往安南區將陳男逮捕到案，全案訊後依妨害公務、傷害、竊盜等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。

昨天深夜11點32分許，警五分局立人派出所員警在北區中華北路、大興街執行取締酒駕勤務時，執勤的黃員示意開車路過的陳男配合受檢；不料，對方佯裝配合後，卻突然加速企圖逃離現場。

警方指出，陳男涉嫌駕車衝撞黃姓警員逃逸，黃員在生命、身體遭受危害的情況下，對該車開了2槍，但對方仍繼續駛離現場；過程中，也造成黃員的左腳及右手擦挫傷。

案經警方全力追緝後，今天凌晨0點50分左右，員警循線前往安南區將陳男逮捕到案，並查扣作案用的自小客車。

警方清查發現，陳男因涉及毒品案件，經臺南地檢署9月間發布通緝；至於自小客車的車主也說，陳男雖是他的友人，但卻在未經同意下擅自將自小客車開走，涉有竊盜罪嫌。

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