吸引超過全國2萬名中學生參賽的110年度金融知識奧林匹克競賽，14日進行決賽。從13年舉辦經驗中再創突破，今年的題型相當活潑，包括新冠肺炎，疫苗注射保險等結合最新時事加以應用，台灣金融研究院表示，再加上橫跨總經、簡單會計等與實務上運作有關題目，對於國、高中同學不僅有一定程度的挑戰，希望帶動學生對周邊金融操作更加關心。

由金管會主辦的金融知識奧林匹克競賽，開放給全國國、高中職在學生報名，今年初賽參賽報名相當熱絡，疫情並無澆熄學生參加的熱情，共計國中組參賽總人數9136人、團體組653隊；高中職參賽總人數11114人、團體組989隊，另有107組參賽者報名參加行動支付創意影片大賽，是近年來該獎項參賽組數最多的一次。活動舉辦過程一度遇上各校期中考周，主辦單位特地延後賽期，體貼參賽同學。

主辦單位表示，相較於往年，今年的團體組簡報賽各隊間的表現皆在伯仲之間，冠軍寶座分別由分布南北的國、高中職學生囊獲，顯示目前的國、高中職相當重視未來財務金融生活，擺脫陳舊學理，並加強學生及早培養自我財務規劃能力。

14日決賽結果，由臺南市國立臺南一中鄭維哲於高中組個人賽脫穎而出、獲得冠軍；高中組團體賽則由臺北市立北一女中的VGC隊，在989個團體隊伍中突破重圍成功奪冠。國中組的競賽，個人組由新北市市立二重國中顏均諺榮獲第一名，團體組則為臺南市安定國中的塑料姊妹花隊掄元。

金管會副主委蕭翠玲表示，促進金融知識的普及及向下扎根，是金融知識奧林匹克競賽的最大目的，不僅是要讓年輕學子們及早建立社會經濟體系運作的概念，同時也可避免遭受詐騙，蒙受不明損失。同時勉勵在場參賽學子，「無論最後成績如何，相信學習的過程，都將對你們的金融素養養成有極大助益！」

承辦單位台灣金融研訓院引據《2020台灣金融生活調查》報告，30歲以前的金融知識培養將決定未來的財務生活面貌，期待各級學校對財務金融生活課程的重視，為中學生從小培養理財觀。而為吸引更多學生對金融知識的重視，主辦單位表示，此屆特別重新設計了創新視覺，以手機遊戲的風格，創造出汎尼斯(Finance)星球及多個遊戲人物，用象徵智慧水晶幫助學子們，從挑戰中汲取金融知識。