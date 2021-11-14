美國貿易代表戴琪 本周展開亞洲行程 18:112021/11/14 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表戴琪本周展開亞洲行程，將訪問日本、韓國與印度，討論供應鏈等雙邊經貿事務。 戴琪將於15日到訪日本，18-22日訪韓，之後於22日訪問印度。 訪韓期間，她將與南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九等政府相關人士逐一會面，探討韓美貿易事務。 韓媒報導，韓美將就兩國半導體合作、美方要求韓企提供半導體供應鏈資料、對進口鋼鐵徵稅的美國《貿易擴展法》第232條等問題進行討論。 人物剪影－美國貿易代表戴琪 台裔女將 美國政壇出頭天 拜習視訊會11月16日登場 討論美中競爭規範 #戴琪 #美國貿易代表 #亞洲行 #討論 #事務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若美國協防台灣 澳洲防長表態支援 04:102021/11/14 產業財經 比特幣帶動營收 ABF市況熱 撼訊景碩 基本面佳 04:102021/11/14 產業特刊 14國駐台代表挽袖 桃園觀音淨灘 04:102021/11/14 焦點要聞 美日展開放寬鋼鋁稅談判 04:102021/11/14 全球財經 人物剪影－美國際媒體署代理執行長趙克露 大刀整頓人事 確保新聞獨立 04:102021/11/14 專題周報 台灣最大汽車水箱工廠 竟是一群前銀行員在管 10:202021/11/14 財經 拜習視訊峰會16日登場 港媒：習近平將提台灣問題 08:292021/11/14 國際 美日本周將啟動放寬鋼鋁稅談判 08:592021/11/14 財經 緊張時刻訪台 宏國總統：患難見真情 04:102021/11/14 焦點要聞 APEC東道主 歡迎符合高標準國家申請CPTPP 04:102021/11/14 焦點要聞 亞大室設系 奪美國建築大師獎 04:102021/11/14 企業經營 財經熱門新聞 萬海、長榮、陽明前三季獲利全出爐 水手曝疑點嗆：台股笑死人 - 財經 華航王暴賺7位數 他驚見1狀況嚇跑了：機尾留給別人賺 - 財經 獨》虎豹潭讓壽險淹大水 11月底前「這類不符規定保單」全面下架 - 財經 - 工商 台積電遭錯怪！晶片荒元凶抓到 這大廠2年前動作惹禍 - 財經 胡伯澤11日回鍋 擔任達新總座 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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