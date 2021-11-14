美國貿易代表戴琪本周展開亞洲行程，將訪問日本、韓國與印度，討論供應鏈等雙邊經貿事務。

戴琪將於15日到訪日本，18-22日訪韓，之後於22日訪問印度。

訪韓期間，她將與南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九等政府相關人士逐一會面，探討韓美貿易事務。

韓媒報導，韓美將就兩國半導體合作、美方要求韓企提供半導體供應鏈資料、對進口鋼鐵徵稅的美國《貿易擴展法》第232條等問題進行討論。

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