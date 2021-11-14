富邦悍將14日邀請「跨欄王子」陳傑前來開球，儘管之前已經有過1次開球經驗，但再度踏上投手丘仍感到十分緊張，「還好平常有跟朋友一起玩球，小時候也有接觸過棒球，今天算是投得還可以。」

陳傑曾在2017年為統一獅開球，這次則來到新莊棒球場為富邦開球，他透露，父親過去在國訓中心訓練時與王光輝、黃忠義等人熟識，小時候也因此喜歡上棒球，也曾動過要加入少棒隊的念頭，但他笑著說：「後來不知道為什麼不了了之。」

陳傑坦言自己不算是忠實球迷，但只要看電視幾乎都是體育台，時常看棒球賽，「富邦最熟悉的是顧問（陳金鋒），他也算是我們所有運動員欣賞的對象。」他表示，最欣賞陳金鋒在球場上面對壓力、克服挫折時的方面。

之前總教練洪一中曾在球場上演「跨欄」秀，陳傑今天開球前也聽聞此事，他笑著說：「我本來以為洪總的跨欄是跟我們一樣，他真的有去參加跨欄比賽，結果是手撐著翻過圍欄上去抗議。」

結束全國運動會後，陳傑今年的賽事也暫時告一段落，接下來將把重心擺在明年杭州亞運，在稍作休息、讓身體恢復後，即將迎來基礎體能訓練期，讓自己重新開始，若明年疫情緩和的話，3月起也會參加國外賽事，把狀態調整好，在亞運爭取佳績。