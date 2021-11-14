台中瑪莎拉蒂惡煞因車禍擦撞痛毆宋姓男大生，導致男大生顱內出血昏迷7天，直到13日才恢復意識。有網友發文分享自身經歷，自己曾遭酒駕者撞傷，一樣顱內出血開刀，在昏迷時還可以聽見聲音，在12天後才清醒，也透露可能面臨的後遺症。

原PO在Dcard發文表示，自己曾遭酒駕者撞到重傷，送醫診斷顱內出血，昏迷指數最低只有三，形容自己當下就像身處異次元空間，全身只剩下聽覺，認為「對於昏迷的人，先不要放棄，記得要把握時間跟他講話，他會聽到」。

原PO經過開刀治療12天後幸運地清醒過來，被轉到普通病房，也開始察覺身體有異狀，因為傷到左腦，所以右半邊的身體無法動，幾天後突然手部恢復知覺，讓他十分感動，「原來平常能活蹦亂跳是一件很幸福的事」。原PO也說，腦部受創後有注意力下降、記憶力衰退等問題，有搜尋一些訓練腦力的app來復健。

原PO雖然撿回一命，但幾年後忽然在路上昏倒，醫師診斷是「外傷性癲癇」，只要腦部受過傷的人很常見，原因是大腦受傷的地方過度放電，「大發作可能會昏倒，小發作就是整個人當機」，不過按時吃藥就能控制，缺點是不能考駕照，優點是可以免役。原PO也恭喜宋姓男大生平安甦醒，分享自己經歷可供借鏡。

不少網友也留言鼓勵原PO，「謝謝你用輕鬆的語氣讓人看完沉重的故事」、「謝謝你的分享！長知識了」、「聽覺真的很神奇，曾經失去意識的當下我也是聽得到媽媽在旁邊喊我」、「謝謝你的勇敢分享讓一般人知道一些大小事」、「真的希望酒駕能夠越罰越重，不然只會造成更多人的傷害」。

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