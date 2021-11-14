國民黨14日在台中舉辦「公投顧台灣 民主拚未來」台中開講，藍營大咖精銳盡出輪番開獎，投入台中市立委第二選區的顏寬恒也登台闡狂轟民進黨「怕看見人民意志」，4項公投都同意，集合所有力量，告訴民進黨走錯路了，「人民才是頭家，政府要聽老闆的話。」

顏寬恒一出場獲得熱烈歡呼，群眾高聲呼喊「加油！加油！」氣勢如虹。顏寬恒首先強力號召大家團結抵抗政府的無能政策，呼籲12月18日一定要讓4項公投全部過關，要顧食安、空汙及生活上息息相關每件事。

顏寬恒提到，超過7成民意告訴政府「同意禁止進口含萊克多巴胺的美國豬肉」，也禁止進口全世界任何國家有萊劑的豬肉，反萊豬卻被民進黨操作成反美豬及反美。

顏寬恒語重心長說，我們只是希望有安全健康的豬肉保護我們下一代，不讓有萊克多巴胺的豬肉進到台灣。如此卑微的訴求，卻被民進黨政府惡意操作，造成世代、人民對立，讓年輕人以為公投是親中反美，這就是惡意政府。

其次，經歷過2018年神聖的公民投票，台灣人民投票展現民意，當時讓政府感受到壓力，民進黨怕了，極力將大選與公投拆開。因為公投有門檻，才能成案，在這樣的門檻限制之下，一定要有有效投票才能展現人民意志。

顏寬恒狂轟民進黨怕看見人民意志，讓人民意志無法展現，呼籲大家集中選票，全力支持公投綁大選，讓民進黨看到人民意志及不滿。

顏說，他住在海線，每天打開窗戶看到5個煙囪，他與黨籍民代、台中市府用盡全力要求中火降低燃煤、改善空汙，現在小有所成，但去年3月民進黨政府的行政院用一紙公文，廢止生煤管制條例，不准以此要求中火減低燃煤。

顏寬恒還說，今年1月民進黨立院黨團又提案，讓中火不用拆除除役的燃煤機組，要留下來做緊急發電使用。甚至民進黨立委補選參選人竟然告訴我們藻礁公投通過，137億度燃氣缺口，叫中火吞下去，叫中火增加500萬噸煤量。

顏寬恒強調，12月18日4項公投都同意，叫民進黨政府改變政策，集合所有力量，告訴民進黨錯了，「人民才是頭家，政府要聽老闆的話。」

主持人、台北市議員游淑慧最後補刀說，陳柏惟立委做不好，換上林靜儀參加補選，把我們台中子弟糟蹋成這樣。台中人是有善良的心，但是能容許陳柏惟、林靜儀空降、糟蹋自己人嗎？立委補選要還顏寬恒公道。