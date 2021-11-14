對於日前有女大生懷疑韓國瑜兒子韓天盜用帳號寶物一事，今有「小懶貓」、「花生的花」在Dcard貼道歉啟事指出，此事經查均與韓天無關，韓天也是受害者，因此對韓天道歉。

日前有一名女大生在網路爆料，有一位「幽天」的網友侵占她的手機遊戲帳號密碼，並懷疑這位「幽天」就是韓國瑜的兒子韓天。

根據民視新聞8月11日報導，這名女大生在Dcard嗆韓國瑜請管好兒子，並指控2020年6月將三款遊戲帳號借給「幽天」，不料帳號卻被賣掉，多次談判後也只拿回空殼帳號。她懷疑，韓國瑜的兒子韓天就是涉嫌盜賣他帳號的人。

不過，今天有「小懶貓」、「花生的花」在Dcard貼道歉啟事指出，日前指控韓天先生盜用帳號寶物，導致韓天先生名譽損害一事，經查均與韓天先生無關，係其他有心人士盜用韓天先生的照片及身分，創設「幽天」帳號，韓天先生亦為受害者，聲明人對韓天先生道歉，保證不再為任何影響韓天先生名譽的行為。