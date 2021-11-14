據熟悉美國政府內部審查作業消息人士稱，拜登政府以國家安全為由，將否決英特爾公司在大陸四川擴產計畫。美國政府也同時在考慮推動立法，限制有申請美國政府補助的產業到中國大陸投資設廠。

《法國國際廣播》報導說，白宮的決定使得英特爾準備在大陸擴產來解決晶片短缺的計劃受挫，雖然英特爾是以擴大美國晶片供應為由申請政府資助，但目前美國國會正準備推出法案律，限制獲得政府資助的企業到中國投資。

報導說，世界上最大的晶片製造商英特爾公司曾提議利用大陸四川成都的一家工廠生產矽晶圓，由於討論是私下進行的，他們要求不透露身份。這種生產可以在2022年底前上線，幫助緩解全球供應緊張的局面。同時該公司也尋求聯邦政府資助在美國的研究和生產。但是計劃提出後，遭到拜登政府官員強烈反對。

消息人士表示，類似的禁令凸顯晶片短缺的問題，由於晶片短缺，科技和汽車等行業發展受限，美國企業因此損失數十億美元收入，有些工廠還被迫解僱工人。美國政府正在積極解決影響產業生產的因素，但也努力讓重要零件生產線回到美國，而英特爾的大陸擴產計畫與此一目標並不相符。

白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，美國正在考慮建立一個對外投資篩選機制。白宮另一官員表示，美國政府非常注意防止中國利用美國的技術、知識和投資來發展最先進的能力，因為「這可能有助於中國侵犯人權或威脅到美國國家安全的活動」。

報導指出，與其他晶片公司一樣，英特爾正急切地等待國會通過520億美元的國內研究和製造資金。這項被稱為 「CHIPS」法案已經在眾議院徘徊了數月之久，拜登總統和商務部長吉娜．雷蒙多(Gina Raimondo)一直將這項措施作為與中國競爭的一種方式，並防止長期的供應緊張。

根據白宮的聲明，CHIPS法案的目的是 「確保減少對脆弱供應鏈的依賴，包括在半導體方面」。

報導說，晶片行業與中國的關係很複雜，中國是半導體的最大消費者，也是世界上許多電子產品的組裝中心。各國的晶片製造商都中國設廠，但面臨著美國政府長期政策限制，未來他們將無法再向中國出口先進的半導體產品。