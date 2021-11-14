金門縣金湖托育資源中心今天揭牌啟用，楊鎮浯縣長期待可以發揮專業、整合性服務的功能。（李金生攝）

金湖托育資源中心的服務內容包括0-6歲幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程及社區宣導。（金門縣府社會處提供）

金門縣金湖托育資源中心今天由楊鎮浯縣長（左六）、金湖鎮長陳文顧（左五）等人揭牌啟用。（金門縣府社會處提供）

金門縣金湖托育資源中心今天揭牌啟用，楊鎮浯縣長強調，建立敬老護幼的和諧大社區是縣府施政重點，期待這座以提供0-6歲幼兒照顧者獲得喘息和各項教養資訊的中心，可以發揮專業、整合性服務的功能。

這座以醫療為主題設計，並以專業服務為導向的場館，未來將委託〈中華青年公共事務倡議協會〉營運，服務內容包括0-6歲幼兒照顧諮詢、兒童玩具圖書室、親職教育課程、嬰幼兒活動課程及社區宣導。

楊鎮浯強調，持續提供「優生」、「優養」的育兒環境，是縣府的重要施政目標，除了金湖托育資源中心之外，縣府也規畫於蘭湖社會福利館內設置1處托育資源中心，以及在金沙文化園區內設置1處親子遊藝館，未來並繼續培訓托育專業人力，建構完整托育制度。

縣府社會處長董燊說明，托育資源中心的內部設置及外展服務車的搭配運用，預期可減緩家長照顧幼兒的壓力，藉由相關課程與活動的推動，也可增加家長與幼兒互動機會，落實楊鎮浯縣長要求以家庭為中心的服務理念，提升家庭照護品質的目標。

相關活動資訊將公布於縣府網站，鄉親也可於上班時間電詢：082-336029。