嘉義市第一家雞肉超市14日在共和市場開賣，嘉義市長黃敏惠到場採購，讚許食材分袋包裝、分類冷凍冷藏，衛生又方便；市府建設處表示，市府持續輔導攤商、店家使用電子支付，目前外地遊客使用率較高。

黃敏惠表示，以前為家人準備晚餐時，常常煩惱煮什麼才好，現在這家雞肉超市把食材分類好、包裝好，冷凍冷藏，衛生乾淨不油膩，上班族買回家後要煮食很方便，再次見證傳統市場的升級與改變。

黃敏惠說，嘉義市是最重視食安的城市，食品安全與衛生，需要市府、業者、民眾一起來把關，吃得好才能更健康，同時市府積極輔導傳統市場升級，導入電子支付以加強做好防疫，同時更用設計思維為傳統市場做創新設計。

嘉市府建設處市場管理科長王惠娟指出，市府自今年5月疫情三級警戒期間開始推行傳統市場使用電子支付，至今東市場、西市場、北興市場及保安市場等4座公有零售市場，共有80多家攤商提供電子支付，外地來嘉的消費者比較常使用電子支付。

市府建設處表示，為了提升傳統市場競爭力，市府持續協助攤商轉型，導入電子支付數位化、輔導攤商上網銷售、推動攤商攤位改造等，讓嘉義市共和市場、東市場、西市場以及各攤商夜市能做出品牌與名聲，賺大錢、搶商機。

今年在共和市場開賣的這家雞肉超市，是嘉義市共和攤販協會前理事長陳玉隨及楊德宏夫婦開設的，產品種類多元，食材、配料都有，市府建設處表示，將輔導業者使用電子支付，促進商機。