雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉定期進行生態調查，14日表示雲林縣山區、海邊陸續發現綠鬣蜥，雖然數量不多，但有必要事先防制，避免形成族群。縣農業處強調已與林務單位、學者專家共同防制，民眾若發現綠鬣蜥，可撥打1999服務專線由專業人員處理。

張恒嘉長期關注外來入侵物種的問題，已進行多年的斑腿樹蛙與亞洲錦蛙移除工作，最近進行生態調查時，在雲林斗六地區發現有綠鬣蜥出沒，綜合之前在雲林沿海區、平原區捕獲的綠鬣蜥資料，研判雲林可能已經有綠鬣蜥野外繁殖族群了。

張恒嘉表示，在斗六地區發現的綠鬣蜥有1公尺左右，可能是遭人棄養，才會流落在外。綠鬣蜥問題在南台灣比較嚴重，持續往北蔓延，雲林的情況尚不嚴重，但周邊彰化、南投、嘉義等縣市的數量相對較多，必需未雨綢繆事先防制。

「外來入侵種生物就像癌症，一旦發現很難根除，只能加以控制，預防與提早發現，是最好的方式」。台灣的外來入侵物種造成生態浩劫，最廣為人知的動物有福壽螺、白尾八哥鳥、琵琶鼠魚、河殼菜蛤、巴西烏龜等，最近還有海蟾蜍；植物則有小花蔓澤蘭、布袋蓮等。

張恒嘉說，外來物種有強有弱，經過物競天擇、適者生存後，存留下來的都是生命力極為強悍的「入侵型」物種，這些入侵者壓縮本土物種的生存空間，甚至吃掉本土物種造成絕種。

雲林縣政府農業處處長吳芳銘指出，綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，或在田埂及土堤挖洞築巢，會造成土堤崩壞與排水溝損壞，進而影響灌溉。若無繼續飼養意願者，切勿任意棄養；民眾如發現綠鬣蜥不必恐慌，可撥打1999服務專線，或聯絡農業處森林保育科協助後續處理。