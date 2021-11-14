由台灣港務公司提供國際商港水域空間、高雄市政府提供流行音樂中心陸域場地，共同委由高雄港區土地開發公司辦理、「高雄港愛河灣遊艇碼頭區A區興建營運招租」案，正式公告招商，要打造高雄亞灣成為國際遊艇碼頭新基地。

土開公司14日表示，高雄市政府與台灣港務公司透過合組港市平台，進行港區開發，過去將沒落的高雄港2號碼頭歷史建築棧二庫，以公共性、服務性、開放性的理念重新整建活化，變身全台最大活化老倉庫，成為結合餐飲、文創及展覽場域，並以舊名「棧貳庫」定名，成功炒熱港區投資題材。

土開公司指出，此次雙方再度攜手合作，自110年1月起，由高雄副市長史哲和台灣港務公司總經理陳劭良，定期主持港市合作平台，達成愛河灣遊艇碼頭招商共識，並於8月完成水陸域空間及相關介面協調，透過雙方合資成立的高雄港區土地開發公司進行招商，展現高雄港市合作更加緊密的推動效率。

土開公司說，此次招商基地完成遊艇碼頭興建之後，將與近日港區熱門的高雄流行音樂中心、大港橋，以及即將完工的「大港倉410」的高港棧庫群，形成完整休閒遊憩觀光廊帶，藉由翻新活化高港的歷史面貌，讓港市景緻再升級，並發揮港區獨有場域特色，打造高雄港獨有的海洋城市新生活樣貌。

土開公司表示，此次招商於10月18日在高雄流行音樂中心海豚館，舉辦「高雄港愛河灣遊艇碼頭」招商說明會後，民間投資詢問非常熱絡，顯見亞洲新灣區在高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、以及高雄環狀輕軌等地標型公共建設陸續完工啟用，加上市府目前大力投資亞灣、5G．AIoT創新園區等開發利多，區位機能已逐漸完備成熟。

基於高雄獨特海港條件極為適合發展遊艇產業，遊艇產業產值已佔全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第四名，極具競爭力，土開公司表示，擁有造船產業基礎與港口優勢的高雄，是發展遊艇產業聚落的最佳地點，此次招商將帶動高雄港區下一階段遊艇產業發展、以及投資資金匯流，成為具國際魅力創新港灣。

「高雄港愛河灣遊艇碼頭區」A區水域面積3.26公頃，加上高雄流行音樂中心礁群商業空間600平方公尺，水域管理費祭出前4年優惠，空間租金裝修期8個月免計租金優惠，公告徵選於110年11月11日至12月2日下午12點，12月3日開標，預計12月10日前選出最優申請人。

「高雄港愛河灣遊艇碼頭區」A區招商案，預計由投資業者打造60席以上遊艇泊位及礁群室內空間遊艇碼頭會所餐飲、咖啡等休憩空間，將遊艇產業打造成遊艇製造、銷售及活動三位一體的休憩產業，並帶動國內遊艇休閒活動風氣，讓遊艇產業在高雄更加蓬勃發展。