台北市副市長黃珊珊（中）14日在台北市客委會主委徐世勳（右二）陪同下，參加戲棚下的回憶歲末戶外活動，親自體驗客家藍染。（張立勳攝）

台北市客家文化基金會14日在客家文化主題公園舉辦「戲棚下的回憶」歲末戶外活動，不僅慶祝收冬、祈福，還有台北客家書院成果發表及微酵野餐日，讓民眾在寒冷的天氣裡度過暖暖的周末假期。

客家傳統敬天祈福、秋收冬藏，歲末年終除感謝神明保佑及豐收外，更祈求國泰民安、風調雨順，因此有歲末「平安戲」傳統。今年台北客家收冬慶「戲棚下的回憶」，以復古懷舊作為活動主題，邀請民眾一同回顧兒時看戲時光，搭配線上直播，讓不在現場的民眾參與收冬慶典。

客家基金會指出，「戲棚下的回憶」規畫3大感恩回憶主題，分別有「戲之感恩-祈福祭祀儀式」、「戲之回憶-收冬來看戲」及「玩之回憶-收冬百寶袋」。

系列活動包括傳統祭儀、音樂戲劇演出、客家書院成果獻藝、體驗市集及手作教室，北市副市長黃珊珊今在北市客委會主委徐世勳陪同下參與活動，黃珊珊也小試身手，親自體驗客家藍染，挑了石虎的樣板染在小提袋上。

黃珊珊說，民俗祭典是族群文化基礎與精神所在，是乘載著歷史記憶與智慧傳承的搖籃，透過多元展演形式辦歲時節慶活動，希望將珍貴文化傳承給年輕族群，延續先民對土地的感懷之意。

活動現場還有客家書院成果獻藝節目、母語創作樂團少女卡拉、客語獨立音樂創作歌手黃宇寒之演出，搭配多元族群特色及風貌的物產市集，藉由物產平台串聯及文化交流。

客家親子學習教室計畫也規畫「手壓感恩卡」體驗課程，邀請兒語藝術創辦人劉昕宜擔任老師，帶領民眾運用植物當作素材，以拓印、黏貼、彩繪等藝術創作方式製作感恩卡片，在發揮創意趣味的同時，認識客家人收冬感恩精神。