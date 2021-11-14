使用過的塑膠瓶，過去被視為污染環境的一大殺手。不過在歐美消費用品大廠近來爭相進行減塑行動，反讓這些塑膠廢料搖身一變，成為供不應求的熱門商品。

根據標普全球普氏 (S&P Global Platts)數據顯示，年初以來用塑膠瓶廢料製造的回收瓶級聚酯切片PET現貨價格，在歐洲已增加逾倍。至於在美國價格雖然也上漲，但漲幅並不大。另外全美PET容器資源協會（NAPCOR）的統計發現，食品等級的回收PET價格，也從疫情前的每磅64美分漲到1美元。

帶動回收PET價格飆漲的主因，在於消費用品業者對於回收塑膠的需求急升。為了落實環保，減少原生塑膠的用量，全球最大食品公司雀巢承諾，要在2025年把原生塑膠使用降低三分之一。可口可樂則設定目標，要在2030年前使用至少50％的回收材質。

除此之外，這些業者還面臨其他產業的激烈競爭。例如時尚業為了響應減塑行動，也計畫採用再生塑膠作為新型態服飾的纖維。

不過塑膠瓶的供不應求在歐美環保法規趨嚴下，未來恐將還會加劇。像是歐盟就規定當地企業須在2025年使用25％再生材質於新的PET飲料瓶。目前該地區只有5％包裝是由再生內容製造。