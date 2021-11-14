如何在有限的預算內買到CP值最高的房子，是許多人共同的問題，一名網友表示，預算700萬左右，想買兩房一廳、有電梯的房子，他上班的地點在板橋，看了很久後，目前陷入鶯歌與淡水的抉擇，想詢問大家選擇哪裡比較好，沒想到網友答案竟一面倒，內行人一秒就做出決定。

這名網友在《PTT》指出，他的預算大概只有700萬左右，已經沒辦法再加了，想要買兩房一廳、有電梯、不需要車位的房子，因上班地點在板橋，會比較依靠火車、捷運或是公車。

他並分析淡水新市鎮新古屋的優點是重劃區道路有規劃，人行道等比較有善，有輕軌可以接捷運紅線，再轉藍線到板橋，公車也有947可以一班到板橋，時間可能約一小時到一個半小時，而且家樂福附近有運動中心，還有全聯等基本店家，但買菜可能還是要去舊市區；缺點則是天氣跟交通。

原PO也列出鶯歌火車站附近中古屋的優點，包括火車站附近生活機能還可以，有全聯、銀行、郵局、菜市場等，坐火車到板橋也比較快，未來還有捷運三鶯線，可以接到頂埔再轉藍線到板橋，也可以先坐公車到三峽，再轉910、932到板橋；缺點則是市容老舊、道路狹小，對行人很不有善，還有搭台鐵可能常誤點以及沒有大賣場，擔心未來發展性可能會比淡水差，因此想詢問大家會推薦選擇哪裡？

貼文一出引起熱烈討論，沒想到不少網友都秒選鶯歌，紛紛回應「我選鶯歌，生活機能可以靠八德滿足」、「鶯歌腹地不大，成形相對快速」、「板橋上班，我看不出來買淡水的因素在哪」、「淡水出來塞到靠杯，搭捷運到北車還要轉」、「鶯歌啊，等捷運三鶯線通車，板橋到淡水捷運會崩潰吧」、「淡水不用考慮了」。

有內行人分析指出，如果上班地點在板橋，當然選鶯歌，因為搭火車通勤不用20分鐘，至於淡江大橋，只能說蓋了還是塞在64，不會比較快，淡水只能往台北車站走，鶯歌至少以後有捷運，彈性大很多。

綜合眾多網友意見認為，若考量交通及生活機能建議選鶯歌，如果只想要新屋舒適度則可以選淡水，但有人提醒，淡水房價炒了10年還有1字頭的，而且冬天讓你「冷到懷疑人生」；也有網友認為「淡水規劃的比較好」、「我選淡水，但要細挑搭車地點」。