基隆市六堵工業區5月中旬發生移工刺死同鄉命案，班姓泰國移工不滿下班後遭沙姓同鄉毆打暈倒，清醒後攜帶水果刀找對方理論，雙方再次爆發肢體衝突，班男擔心又被毆打，拿出水果刀刺向對方，當場刺中心臟，導致沙男氣絕身亡。基隆地院近日審結，依觸犯傷害致人於死罪，處班男有期徒刑8年。

判決指出，2人為同事，當晚班男從廠區騎乘自行車返回宿舍，無故遭沙男徒手毆打頭部而暈倒在地，直到清醒後自行走回宿舍，班男於房內不解為何遭打，遂起意找沙男詢問理論，但想起對方年輕力壯，擔心再次遭毆打，將水果刀藏在褲頭內，以為防身。

班男起身步出宿舍後，恰巧碰上沙男在宿舍門口，便向前詢問遭毆打原因，沙男聽完後，不發一語再次揮拳攻擊，班男情急之下拿取水果刀刺向對方，2人便開始爭搶刀械，最後雙方體力不支，水果刀往下刺到班男腳趾，沙男撞見立即逃離現場，班男則返回宿舍休息。

法院審理時，班男坦承犯行，但否認有殺人犯意，他提及，當時認為沙男被刺傷就會停止攻擊，才會有所行動，未料，造成沙男左胸與心臟刺穿傷，送醫急救後傷重不治。法官依法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書所載，認定沙男僅被刺1刀，核屬可採。

另依報告書及解剖照片可見，班男未對沙男要害處持刀補行攻擊，難推認有殺害被害人直接或間接故意，並無足夠證據證明，難認定為殺人罪，依傷害致人於死罪，判處班男有期徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。